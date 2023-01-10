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Общество

Помощь Украине истощила военные запасы НАТО и ЕС

Помощь Украине истощила военные запасы стран НАТО и ЕС. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам подписания декларации о сотрудничестве между блоком и ЕС, пишет ТАСС.

«Страны - союзницы НАТО и члены ЕС истощили запасы, оказывая помощь Украине. Но это было правильным решением. Речь идет о нашей безопасности, поэтому мы должны обращаться к собственным возможностям, к своим запасам и боеприпасам, чтобы помогать Киеву», - сказал он, добавив, что оказание помощи Украине важнее, чем соответствие государств стандартам НАТО в вопросе запасов военного снаряжения.

Столтенберг отметил, что НАТО и ЕС координируют усилия по наращиванию производства вооружений. «Речь идет об увеличении объемов производства в странах ЕС, которые входят в НАТО, а также членах Североатлантического союза, не являющихся членами ЕС. Мы напрямую взаимодействуем с производителями, и они наращивают производство, для того, чтобы мы могли сохранить и даже увеличить помощь Киеву», - пояснил он.

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