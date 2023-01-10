Что сегодня ценит работодатель, расскажут студентам ПсковГУ

16:36, 10 января 2023, ПАИ

Марафон soft skills состоится в Псковском государственном университете для участников программы «Развитие профессиональной карьеры». Мероприятие пройдет с 11 по 27 января. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

В ходе встреч директор Центра компетенций, карьеры и трудоустройства Екатерина Гончарова проведет презентационное занятие программы, где затронет наиболее актуальные вопросы. Среди них – как и где прокачать soft skills, что ценит работодатель сегодня, где взять портфолио карьерного продвижения и зачем нужна междисциплинарность.

Организатор – Центр карьеры ПсковГУ. Подробная информация и регистрация доступны по ссылке.