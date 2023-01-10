В фехтовании и конном спорте соревновались псковичи в новогодние праздники

18:02, 10 января 2023, ПАИ

Соревнования по восьми видам спорта прошли в Пскове в новогодние праздники. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города.

Псковичи состязались в волейболе, конном спорте, легкой атлетике, лыжных гонках, спортивной аэробике, фехтовании, мини-футболе и шахматах.

В шахматном турнире «Рождественский Псков» первые три места поделили Эвелина Галаханова, Владимир Никитенков и Максим Марин. Среди ветеранов лучшим стал Владимир Полевой, среди женщин - Мария Солдатова, среди юниоров - петербуржец Евгений Ревякин.

В первенстве города Пскова по мини-футболу приняли участие около 300 ребят 2014, 2013 и 2012 годов рождения. В матче за суперкубок города победила команда «Интер», обыграв команду «Motor Oil».

В турнире по фехтованию «Рождественские встречи» разыграли 9 комплектов наград среди 48 спортсменов. Мероприятие состоялось на стадионе «Машиностроитель».

Международный турнир по волейболу среди девушек собрал 14 команд из городов Северо-Запада и Республики Беларусь. Воспитанницы псковской спортивной школы «Бригантина» под руководством Анжелы Цветковой и Ольги Муштуковой заняли вторые места в двух возрастных категориях.