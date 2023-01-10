В Дедовичах на 95-м году жизни умерла награжденная за отвагу партизанка

16:22, 10 января 2023, ПАИ

В Дедовичском районе на 95-ом году жизни скончалась участница Великой Отечественной войны Анастасия Егорова. Об этом сообщает газета «Комунна».

«Администрация Дедовичского района выражает искренние соболезнования родным и близким по поводу смерти ветерана Великой Отечественной Войны, участницы партизанского движения Егоровой Анастасии Гавриловны», - говорится в сообщении.

Женщина родилась в Чижово Дедовичского района. В сентябре 1942 года она ушла добровольцем в партизаны. В Великой Отечественной войне участвовала с сентября 1942 года по февраль 1944-го в составе 13 Ленинградской партизанской бригады.

​

«В полной мере прошла нелёгкий путь юной партизанки: приходилось ходить в разведку, добывать продукты, помогать в отправлении раненых на аэродром. Участвовала в информировании населения о вестях с фронта, доставляла листовки в отдалённые деревни, агитировала население не сдаваться на милость врагу и в оккупации помнить, что борьба за свободу Родины продолжается, - вспомнили в администрации. - Однажды немцы устроили облаву, и часть партизан была взята в плен. Три недели провели партизаны в Дедовичской школе, которая была оборудована под тюрьму. Всех военнопленных собирались увезти в Германию. Анастасии Гавриловне удалось выбраться и добраться до партизанской бригады. В отряде Анастасия Гавриловна находилась до февраля 1944 года, пока её не вывезли в город Осташков, а затем в Валдай».

В родной район Анастасия Егорова вернулась в 1946 году. Работала в аппарате Дедовичского районного комитета комсомола, заочно получила образование бухгалтера, 13 лет учила сельских детей в Кипинской школе, последние 10 лет была заведующей Кипинским клубом. После окончания Великой Отечественной войны проживала в деревне Кипино.

Боевой путь ветерана Анастасии Егоровой отмечен орденом Отечественной войны, медалью Жукова за отвагу, самоотверженность и личное мужество в боях по защите Родины, памятным знаком «Ленинградский партизан» в ознаменование 30-летия разгрома немецко-фашистских войск под Ленинградом.

«Анастасия Гавриловна останется в памяти родных, близких и земляков как скромный, добропорядочный и отзывчивый человек. Светлая память о ней навсегда останется в наших сердцах», - заключили земляки.