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Гдовские спасатели провели разведку ледовой обстановки на Чудском озере

Спасатели поисково-спасательного отряда города Гдова на катере с воздушной подушкой «Стрелец» провели разведку ледовой обстановки на акватории Чудского озера 10 января, сообщает газета «Гдовская заря». 

Фото здесь и далее: газета «Гдовская заря»

Разведку провели на удалении до семи километров от берега, в районе населённых пунктов Ветвеник, Береговая Лунёвщина, Устье и деревни Синьковщина.  

По данным спасателей, лёд повсеместно имеет толщину 30-34 см, на старых разрывах толщина льда составляет 15-18 см. Лёд ровный, имеет твёрдую структуру, открытых участков воды нет. Местами высота торосов достигает метра. 

На фото спасатель поисково-спасательного отряда г. Гдова Юрий Николаев

В соответствии с распоряжением № 13 от 07.12.2022 года «О запрете выхода на лёд Чудского и Тёплого озёр и других водоёмов в Гдовском районе» сейчас всё ещё запрещено выходить на рыбалку. Но многие рыбаки-любители готовы платить штрафы и рисковать своей жизнью ради любимого увлечения. На берегу с утра стоят десятки машин, а значит, на льду находятся десятки рыбаков. Профилактическую работу с ними регулярно проводят сотрудники инспекторского участка № 1 города Гдова (межрайонный) Центра государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Псковской области. Государственные инспекторы проводят личные беседы, вручают специальные буклеты, предупреждающие об опасности выхода на лёд в период запрета.  

На фото старший государственный инспектор инспекторского участка № 1 г. Гдов (межрайонный) Центра государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Псковской области Александр Алексеев

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