Гдовские спасатели провели разведку ледовой обстановки на Чудском озере

16:43, 10 января 2023, ПАИ

Спасатели поисково-спасательного отряда города Гдова на катере с воздушной подушкой «Стрелец» провели разведку ледовой обстановки на акватории Чудского озера 10 января, сообщает газета «Гдовская заря».

Разведку провели на удалении до семи километров от берега, в районе населённых пунктов Ветвеник, Береговая Лунёвщина, Устье и деревни Синьковщина.

По данным спасателей, лёд повсеместно имеет толщину 30-34 см, на старых разрывах толщина льда составляет 15-18 см. Лёд ровный, имеет твёрдую структуру, открытых участков воды нет. Местами высота торосов достигает метра.

В соответствии с распоряжением № 13 от 07.12.2022 года «О запрете выхода на лёд Чудского и Тёплого озёр и других водоёмов в Гдовском районе» сейчас всё ещё запрещено выходить на рыбалку. Но многие рыбаки-любители готовы платить штрафы и рисковать своей жизнью ради любимого увлечения. На берегу с утра стоят десятки машин, а значит, на льду находятся десятки рыбаков. Профилактическую работу с ними регулярно проводят сотрудники инспекторского участка № 1 города Гдова (межрайонный) Центра государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Псковской области. Государственные инспекторы проводят личные беседы, вручают специальные буклеты, предупреждающие об опасности выхода на лёд в период запрета.