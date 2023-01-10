Александр Котов вошел в число лидеров медиарейтинга «Псковской правды»

17:11, 10 января 2023, ПАИ

Рост медиаиндекса в декабре по сравнению с предыдущим месяцем при сохранении своих позиций в медиарейтинге показал спикер Псковского областного Собрания Александр Котов.

Он занял третье место с медиаиндексом в 3 236,5. Председатель регионального парламента упоминался в связи с важной бюджетной сессией и посланием губернатора.

Ознакомиться с полными данными медиарейтингов можно на сайте «Псковской правды».