Александр Котов вошел в число лидеров медиарейтинга «Псковской правды»
Рост медиаиндекса в декабре по сравнению с предыдущим месяцем при сохранении своих позиций в медиарейтинге показал спикер Псковского областного Собрания Александр Котов.
Он занял третье место с медиаиндексом в 3 236,5. Председатель регионального парламента упоминался в связи с важной бюджетной сессией и посланием губернатора.
Ознакомиться с полными данными медиарейтингов можно на сайте «Псковской правды».
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