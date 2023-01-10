Себежские самбисты стали призерами международных соревнований

17:19, 10 января 2023, ПАИ

Себежские самбисты заняли призовые места на международном турнире «Рождественские встречи», который прошел в посёлке Сосновый Бор 8 января. Об этом сообщает районная газета «Призыв».

Более 80 спортсменов из России и Белоруссии приняли участие в соревнованиях. «В гостеприимном спортивном зале Соснового Бора царила дружеская атмосфера», — говорится в сообщении.

Как отмечается в сообщении, пока шла подготовка к награждению победителей и призёров, Дед Мороз и Снегурочка в сказочно красивых костюмах порадовали юных участников соревнований весёлыми играми, всем им были вручены памятные подарки, также призёры и победители получили в награду оригинальные медали и дипломы, выполненные по индивидуальному эскизу.

Первое место занял Артём Горяченков. Серебро досталось Ивану Журавлёву, Стасу Дмитриеву и Алёне Гитуровой. Бронзу получили СаидФанди Исаков и Настя Гитурова.