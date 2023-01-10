На авторскую экскурсию о Спегальском приглашают псковичей

16:38, 10 января 2023, ПАИ

15 января в 12:00 в Псковском музее-заповеднике состоится особая авторская экскурсия «Памятники и память. Ю. П. Спегальский. Архитектор, реставратор, художник», приуроченная ко дню памяти мастера. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея.

Экскурсия является логическим продолжением основных тем экспозиции мемориального музея-квартиры Ю. П. Спегальского и дает возможность ближе познакомиться с делом его жизни.

Гости музея смогут узнать о памятниках псковской архитектуры, в реставрации и изучении которых принимал непосредственное участие Юрий Спегальский. Экскурсовод расскажет о вкладе ученого в изучение и возрождение памятников псковской старины, о его заслугах в деле восстановления пострадавших в годы войны средневековых шедевров древнего Пскова, о созданных им первых в Пскове реставрационных мастерских, а также о значении разработанного Спегальским проекта архитектурных заповедников, который лег в основу перспективного плана реставрации памятников архитектуры Пскова.

Экскурсия доступна по «Пушкинской карте». Место встречи: фойе главного здания Псковского музея (ул. Некрасова, 7). Обязательна предварительная запись по телефону: 8 (8112) 66 33 11.

В день памяти, 17 января, желающих приглашают бесплатно посетить мемориальный музей-квартиру Ю. П. Спегальского (Октябрьский пр., 14, кв. 74), где сейчас находится выставка «Четыре золотые буквы «С». Золотой век псковской реставрации», посвященная послевоенному восстановлению памятников архитектуры Пскова и людям, поднявшим город из руин в сложный период, в числе которых был и Юрий Спегальский.

Телефоны для записи в музей-квартиру: 8 (8112) 72 86 95 и 8 (8112) 66 33 11. По этим телефонам можно дополнительно заказать платные экскурсии.