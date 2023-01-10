Светлана Мельникова поднялась на 13 позиций в медиарейтинге «Псковской правды»
Седьмое место в региональном медиарейтинге заняла директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова, поднявшись на 13 позиций с индексом 1 571. Рейтинг составило издание «Псковская правда» на основе данных региональных СМИ из системы «Медиалогия».
В декабре она активно давала интервью и участвовала в пресс-конференциях на площадке медиацентра ПАИ, как подводя музейные итоги 2022 года, так и рассказывая о многочисленных планах учреждения на новогодние праздники.
Именно эта активность позволила ей войти и в топ-10 федерального медиарейтинга, она заняла шестое место с медиаиндексом 668.
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