Светлана Мельникова поднялась на 13 позиций в медиарейтинге «Псковской правды»

17:58, 10 января 2023, ПАИ

Седьмое место в региональном медиарейтинге заняла директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова, поднявшись на 13 позиций с индексом 1 571. Рейтинг составило издание «Псковская правда» на основе данных региональных СМИ из системы «Медиалогия».

В декабре она активно давала интервью и участвовала в пресс-конференциях на площадке медиацентра ПАИ, как подводя музейные итоги 2022 года, так и рассказывая о многочисленных планах учреждения на новогодние праздники.

Именно эта активность позволила ей войти и в топ-10 федерального медиарейтинга, она заняла шестое место с медиаиндексом 668.