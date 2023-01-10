Елена Бибикова заняла третье место в федеральном рейтинге «Псковской правды»

18:10, 10 января 2023, ПАИ

Рост позиций в региональном медиарейтинге отмечен у сенатора от Псковской области Елены Бибиковой. По итогам декабря она вернулась в первую десятку, улучшив результат на 7 позиций с индексом в 1 320. Рейтинг составило издание «Псковская правда» на основе данных региональных СМИ из системы «Медиалогия».

В федеральном топ-10 она расположилась на третьем месте с медиаиндексом в 3 790,3. Это стало возможным благодаря ее участию в программе «Оглавление» в эфире радиостанции «Серебряный дождь».

Ознакомиться с полными данными медиарейтингов можно на сайте «Псковской правды».