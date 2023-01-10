Житель Вологодской области пойман в Псковской области с 4 килограммами наркотиков
Житель Вологодской области обвиняется в сбыте наркотических средств в особо крупном размере. Он задержан в Опочецком районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.
В ходе проведения оперативно-разыскного мероприятия 3 января сотрудники правоохранительных органов в Опочецком районе обнаружили полиэтиленовый пакет, в котором находилось около 4 кг мефедрона.
К совершению данного преступления оказался причастен 33-летний житель Вологодской области. Опочецкий районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 5 марта 2023 года включительно.
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