Житель Вологодской области пойман в Псковской области с 4 килограммами наркотиков

17:57, 10 января 2023, ПАИ

Житель Вологодской области обвиняется в сбыте наркотических средств в особо крупном размере. Он задержан в Опочецком районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

В ходе проведения оперативно-разыскного мероприятия 3 января сотрудники правоохранительных органов в Опочецком районе обнаружили полиэтиленовый пакет, в котором находилось около 4 кг мефедрона.

К совершению данного преступления оказался причастен 33-летний житель Вологодской области. Опочецкий районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 5 марта 2023 года включительно.