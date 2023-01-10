В Бежаницком районе молодые парни впервые встали на воинский учёт
Сегодня состоялось заседание комиссии по первоначальной постановке на воинский учёт юношей, достигших возраста 17 лет. Об этом сообщила корреспондент газеты «Сельская новь».
В Бежаницком районе была создана специальная комиссия, состав которой утвержден главой муниципалитета. Возглавляет ее военком Сергей Хабаров.
Заседание данной комиссии проходило в военном комиссариате. На нее были приглашены молодые люди 2006 года рождения. Все они прибыли в назначенное время, прошли медицинское освидетельствование, профессионально- психологический отбор для определения пригодности по подготовке по военно-учетным специальностям. Было принято решение о постановке их на воинский учет.
На медкомиссии врачи - специалисты, изучив документы и обследовав состояние здоровья и физическое развитие юношей вынесли заключения о соответствии одной из категорий годности к службе.
После проведения всех мероприятий, связанных с первоначальной постановкой граждан на воинский учет, молодым людям были вынесены решения комиссии о предназначении по родам войск. Военный комиссар военного комиссариата Бежаницкого, Новоржевского, Локнянского и Пушкиногорского районов Псковской области Сергей Хабаров вручил «Удостоверения гражданина подлежащего призыву».
На комиссии будущим защитникам Отечества было рекомендовано пройти обучение на водителей в школах ДОСААФ, и даны разъяснения для поступления в высшие и средние военные учебные заведения.
Большую работу по подготовке данного мероприятия провели сотрудники военного комиссариата, врачи медкомиссии, а также специалисты волостей.
Работа комиссии прошла на должном уровне, в деловом режиме. В ней приняла участие первый заместитель главы администрации района Елена Иванова.