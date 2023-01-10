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В Бежаницком районе молодые парни впервые встали на воинский учёт

Юноши встали на воинский учёт и получили категории годности к службе. Фото Сельская новь

Сегодня состоялось заседание комиссии по первоначальной постановке на воинский учёт юношей, достигших возраста 17 лет. Об этом сообщила корреспондент газеты «Сельская новь».

В Бежаницком районе была создана специальная комиссия, состав которой утвержден главой муниципалитета. Возглавляет ее военком Сергей Хабаров.
Заседание данной комиссии проходило в военном комиссариате. На нее были приглашены молодые люди 2006 года рождения. Все они прибыли в назначенное время, прошли медицинское освидетельствование, профессионально- психологический отбор для определения пригодности по подготовке по военно-учетным специальностям. Было принято решение о постановке их на воинский учет.

На медкомиссии врачи - специалисты, изучив документы и обследовав состояние здоровья и физическое развитие юношей вынесли заключения о соответствии одной из категорий годности к службе.

После проведения всех мероприятий, связанных с первоначальной постановкой граждан на воинский учет, молодым людям были вынесены решения комиссии о предназначении по родам войск. Военный комиссар военного комиссариата Бежаницкого, Новоржевского, Локнянского и Пушкиногорского районов Псковской области Сергей Хабаров вручил «Удостоверения гражданина подлежащего призыву».

На комиссии будущим защитникам Отечества было рекомендовано пройти обучение на водителей в школах ДОСААФ, и даны разъяснения для поступления в высшие и средние военные учебные заведения.
Большую работу по подготовке данного мероприятия провели сотрудники военного комиссариата, врачи медкомиссии, а также специалисты волостей.

Работа комиссии прошла на должном уровне, в деловом режиме. В ней приняла участие первый заместитель главы администрации района Елена Иванова.

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