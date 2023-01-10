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Происшествия

Один человек погиб и один пострадал в результате лобового столкновения в Пушкиногорском районе

В Пушкиногорском районе у деревни Исса произошло столкновение автомобилей КамАЗ и ВАЗ-2107.

Фото с места происшествия

В результате ДТП погиб водитель ВАЗа, пассажирка этого же автомобиля госпитализирована в медучреждение. 

По словам водителя большегруза, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и выехал на встречную полосу, после чего произошло столкновение.

Фото с места происшествия

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ДПС, следственно-оперативная группа. 

Фото с места происшествия

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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