Один человек погиб и один пострадал в результате лобового столкновения в Пушкиногорском районе

19:11, 10 января 2023, ПАИ

В Пушкиногорском районе у деревни Исса произошло столкновение автомобилей КамАЗ и ВАЗ-2107.

В результате ДТП погиб водитель ВАЗа, пассажирка этого же автомобиля госпитализирована в медучреждение.

По словам водителя большегруза, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и выехал на встречную полосу, после чего произошло столкновение.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ДПС, следственно-оперативная группа.

Обстоятельства произошедшего выясняются.