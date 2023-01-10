В южных и юго-западных районах Псковской области ожидаются сильные снегопады

19:17, 10 января 2023, ПАИ

Ночью 11 января местами в Псковской области, преимущественно в южных и юго-западных районах, ожидается сильный снег, предупреждает МЧС региона.

Рекомендации для населения:

Необходимо плотно закрыть окна в домах, держаться от них как можно дальше, а также не находиться вблизи деревьев и не парковать рядом с ними машины. По возможности оставайтесь дома. Если вам всё же пришлось выйти на улицу, то в условиях снегопада и гололедицы будьте особенно осторожны при ходьбе, чтобы не упасть и не получить повреждения. Если обильные осадки застали вас в личном транспорте на автодороге, перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите снегопад. Пешеходам необходимо внимательно смотреть по сторонам при переходе проезжей части, не делать резких движений. Постарайтесь быть предсказуемыми для водителей. Если несколько машин остановилось, пропуская вас, это не значит, что где-то за ними не едет на большой скорости ещё один автомобиль. Старайтесь смотреть на машины при переходе улицы. Проходя мимо зданий и сооружений, держитесь на безопасном расстоянии от стен, остерегайтесь нависшего снега и сосулек. Ограничьте использование автотранспорта, по возможности воздержитесь от поездок по городу. За пределами населённых пунктов в автомобиле рекомендуется двигаться только по большим дорогам и шоссе. При выходе из машины не отходите от неё за пределы видимости. На случай отключения электроэнергии в доме используйте в качестве источника света электрические фонари, будьте максимально осторожными в обращении с открытым огнём.

МЧС напоминает, при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер 112 или 101.