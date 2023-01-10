Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В южных и юго-западных районах Псковской области ожидаются сильные снегопады

На юге Псковской области ожидаются сильные снегопады. Фото ПАИ

Ночью 11 января местами в Псковской области, преимущественно в южных и юго-западных районах, ожидается сильный снег, предупреждает МЧС региона.

Рекомендации для населения:

  1. Необходимо плотно закрыть окна в домах, держаться от них как можно дальше, а также не находиться вблизи деревьев и не парковать рядом с ними машины. По возможности оставайтесь дома.
  2. Если вам всё же пришлось выйти на улицу, то в условиях снегопада и гололедицы будьте особенно осторожны при ходьбе, чтобы не упасть и не получить повреждения.
  3. Если обильные осадки застали вас в личном транспорте на автодороге, перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите снегопад.
  4. Пешеходам необходимо внимательно смотреть по сторонам при переходе проезжей части, не делать резких движений. Постарайтесь быть предсказуемыми для водителей. Если несколько машин остановилось, пропуская вас, это не значит, что где-то за ними не едет на большой скорости ещё один автомобиль. Старайтесь смотреть на машины при переходе улицы.
  5. Проходя мимо зданий и сооружений, держитесь на безопасном расстоянии от стен, остерегайтесь нависшего снега и сосулек.
  6. Ограничьте использование автотранспорта, по возможности воздержитесь от поездок по городу.
  7. За пределами населённых пунктов в автомобиле рекомендуется двигаться только по большим дорогам и шоссе. При выходе из машины не отходите от неё за пределы видимости.
  8. На случай отключения электроэнергии в доме используйте в качестве источника света электрические фонари, будьте максимально осторожными в обращении с открытым огнём.

МЧС напоминает, при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер 112 или 101.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













10 января 2023

В южных и юго-западных районах Псковской области ожидаются сильные снегопады
10 января 2023

Вера Емельянова: Решение о начале дистанционного обучения в школах было принято своевременно
10 января 2023

В Бежаницком районе молодые парни впервые встали на воинский учёт
10 января 2023

Елена Бибикова заняла третье место в федеральном рейтинге «Псковской правды»
10 января 2023

Светлана Мельникова поднялась на 13 позиций в медиарейтинге «Псковской правды»
10 января 2023

Андрей Турчак вошёл в топ-5 регионального медиарейтинга «Псковской правды»
10 января 2023

Александр Котов вошел в число лидеров медиарейтинга «Псковской правды»
10 января 2023

Михаил Ведерников возглавил региональный медиарейтинг «Псковской правды»

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...