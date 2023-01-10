Псковский технический лицей принял учащихся после капремонта

19:35, 10 января 2023, ПАИ

Псковский технический лицей открылся после капитального ремонта. На время стройки педагогический процесс не прекращался: дети продолжали обучение в соседнем здании на улице Некрасова. Об этом сообщает «Первый Псковский».

Спортзал в лицее появился впервые. Памятник архитектуры не позволил сделать его больших размеров, но для занятий спортом пространства хватает.

Капитальный ремонт технического лицея длился почти два года. Строители переделывали всё, от цоколя до крыши. При этом в лицее появились новые кабинеты, а в кабинетах — новое оборудование.

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