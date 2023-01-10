Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Соцсфера

Псковский технический лицей принял учащихся после капремонта

Историческое здание не позволило сделать спортзал большим, но заниматься в нём можно. Фото: скрин видео

Псковский технический лицей открылся после капитального ремонта. На время стройки педагогический процесс не прекращался: дети продолжали обучение в соседнем здании на улице Некрасова. Об этом сообщает «Первый Псковский».

Спортзал в лицее появился впервые. Памятник архитектуры не позволил сделать его больших размеров, но для занятий спортом пространства хватает.

Капитальный ремонт технического лицея длился почти два года. Строители переделывали всё, от цоколя до крыши. При этом в лицее появились новые кабинеты, а в кабинетах — новое оборудование.

Ранее ПАИ опубликовало фоторепортаж о новой жизни бывшей Мариинской женской гимназии.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













10 января 2023

Псковский технический лицей принял учащихся после капремонта
08 января 2023

Сотрудники СК посетили центр помощи детям в Пскове
08 января 2023

Псковичи обнаружили неопознанные внутренности у рыбы
08 января 2023

Губернаторская ёлка прошла для детей участников СВО
08 января 2023

ФОТОФАКТ Фестиваль воздухоплавателей под Санкт-Петербургом
07 января 2023

ФОТОРЕПОРТАЖ Каток в Финском парке

07 января 2023

Школьница помогает мобилизованным островичам

05 января 2023

За единым пособием в социальный фонд обратилось уже более 2300 псковичей

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...