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Происшествия

Пскович избил до смерти свою старую мать

В Пскове мужчину обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью пожилой матери со смертельным исходом, сообщает Следственный комитет России по Псковской области.

8 января 2023 года в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в доме на улице Яна Райниса в городе Пскове тела 70-летней потерпевшей с телесными повреждениями в области лица. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшего смерть потерпевшей).

По версии следствия, 8 января 2023 года обвиняемый, употребляя спиртные напитки, поссорился с матерью. В ходе конфликта он нанёс ей множество ударов по голове. В результате черепно-мозговой травмы потерпевшая скончалась на месте происшествия. 

Следователи произвели процессуальное задержание подозреваемого. В настоящее время ему предъявлено обвинение и по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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