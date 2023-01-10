Пскович избил до смерти свою старую мать

19:51, 10 января 2023, ПАИ

В Пскове мужчину обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью пожилой матери со смертельным исходом, сообщает Следственный комитет России по Псковской области.

8 января 2023 года в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в доме на улице Яна Райниса в городе Пскове тела 70-летней потерпевшей с телесными повреждениями в области лица. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшего смерть потерпевшей).

По версии следствия, 8 января 2023 года обвиняемый, употребляя спиртные напитки, поссорился с матерью. В ходе конфликта он нанёс ей множество ударов по голове. В результате черепно-мозговой травмы потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Следователи произвели процессуальное задержание подозреваемого. В настоящее время ему предъявлено обвинение и по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.