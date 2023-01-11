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Общество

В Пыталовском районе отремонтируют автодорогу из Печор до Вышгородка

Фото: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

 

Определён подрядчик на ремонт дороги Печоры – Качаново – Пыталово – Вышгородок в Пыталовском районе Псковской области в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Дорога обеспечивает сообщение грузового и пассажирского транспорта и востребована у местных жителей, сообщает комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

По итогам аукциона выбран подрядчик, ООО «ДорСтройСервис», который приведёт в нормативное состояние участок с 112,909 по 129,224 км. Начальная цена контракта — более 314 млн.

В ходе ремонта будет заменено изношенное дорожное полотно, восстановлена укреплённая часть обочин и виражей, отремонтированы пересечения, примыкания, съезды, укреплены обочины. Также подрядчик приведёт в порядок автобусные остановки: выполнит обустройство остановочных и посадочных площадок с пандусами, установит металлические автопавильоны, скамейки и урны. Отремонтирует мост через реку Утрою.

Для безопасности дорожного движения на автодороге запланирована замена элементов существующего барьерного ограждения, а также нанесение дорожной разметки термопластиком и краской. Окончание ремонтных работ — в августе 2024 года.

Отметим, дорога относится к IV категории и имеет две полосы движения с асфальтобетонным покрытием.

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