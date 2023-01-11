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Общество

Треть россиян не против сокращения новогодних выходных – опрос

Около трети опрошенных россиян (36 %) не против сокращения новогодних выходных, из них 46 % нечем заняться в праздники, 22 % не любят зимнюю погоду, еще 17 % по долгу службы работают в эти дни, говорится в исследовании, проведенном компанией Rambler&Co.

«К длинным январским выходным у 64 % респондентов положительное отношение, а 36 % не против отдыхать поменьше. Поклонники каникул любят их за возможность расслабиться и отвлечься (46 %), провести время с семьей (32 %), возвращение к отложенным делам (15 %), зимние развлечения (7 %)», – говорится в исследовании, передает РИА Новости. 

Новый год традиционно остается семейным праздником – 71 % респондентов встретили его в кругу родных, 13 % сознательно были одни, 11 % – вдвоем с любимым человеком, 5 % отмечали с друзьями.

«Почти две трети опрошенных россиян (63 %) не покидали место жительства во время длинных январских выходных, 23 % посетили родной город внутри страны, 6 % отправились за рубеж, 5 % выбрали туризм по России, 3 % сменили несколько локаций за праздничные дни», – сообщается в исследовании.

В компании добавили, что в этом году респонденты (40 %) в основном не выделяли отдельного бюджета на январские выходные и тратили деньги только на организацию новогодней ночи. Остальные же запланировали и дальнейший отдых: так, 18 % потратили на «каникулах» от пяти до десяти тысяч рублей, 14 % – от 11 до 20 тысяч, 12 % выделяли до пяти тысяч рублей. Каждый десятый (10 %) потратил на длинных выходных более 30 тысяч и 6 % – от 21 до 30 тысяч рублей.

Исследование проходило на медиаресурсах Rambler&Co с 1 по 9 января, его охват составил 353 тысячи интернет-пользователей.

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