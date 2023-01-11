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Общество

Горнолыжные трассы Мальской долины признаны безопасными

Горнолыжные трассы Мальской долины прошли официальную классификацию и получили свидетельства, сообщается в группе «Мальская долина. Псков. Парк активного отдыха» в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: «Мальская долина. Псков. Парк активного отдыха» соцсети «ВКонтакте»

«Классификация горнолыжных трасс включала в себя проведение аккредитованной организацией оценки соответствия горнолыжных трасс требованиям по безопасности, информационному обеспечению, сложности горнолыжных трасс, доступу к соответствующему участку, предоставлению туристских услуг на горнолыжных трассах и присвоение трассам категорий, предусмотренных порядком классификации», — говорится в сообщении.

Как отмечается в сообщении, теперь зеленая, красная, синяя и черная трассы получили свидетельства о классификации и признаны отвечающими обязательным требованиям в части безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды.

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