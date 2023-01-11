Горнолыжные трассы Мальской долины признаны безопасными
Горнолыжные трассы Мальской долины прошли официальную классификацию и получили свидетельства, сообщается в группе «Мальская долина. Псков. Парк активного отдыха» в соцсети «ВКонтакте».
«Классификация горнолыжных трасс включала в себя проведение аккредитованной организацией оценки соответствия горнолыжных трасс требованиям по безопасности, информационному обеспечению, сложности горнолыжных трасс, доступу к соответствующему участку, предоставлению туристских услуг на горнолыжных трассах и присвоение трассам категорий, предусмотренных порядком классификации», — говорится в сообщении.
Как отмечается в сообщении, теперь зеленая, красная, синяя и черная трассы получили свидетельства о классификации и признаны отвечающими обязательным требованиям в части безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды.