Горнолыжные трассы Мальской долины признаны безопасными

07:48, 11 января 2023, ПАИ

Горнолыжные трассы Мальской долины прошли официальную классификацию и получили свидетельства, сообщается в группе «Мальская долина. Псков. Парк активного отдыха» в соцсети «ВКонтакте».

«Классификация горнолыжных трасс включала в себя проведение аккредитованной организацией оценки соответствия горнолыжных трасс требованиям по безопасности, информационному обеспечению, сложности горнолыжных трасс, доступу к соответствующему участку, предоставлению туристских услуг на горнолыжных трассах и присвоение трассам категорий, предусмотренных порядком классификации», — говорится в сообщении.

Как отмечается в сообщении, теперь зеленая, красная, синяя и черная трассы получили свидетельства о классификации и признаны отвечающими обязательным требованиям в части безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды.