Сбои в энергоснабжении из-за осадков ожидаются в Псковской области

07:59, 11 января 2023, ПАИ

Работа систем жизнеобеспечения населения и транспорта может быть нарушена на этой неделе на территории восьми регионов Северо-Западного и Дальневосточного федеральных округов РФ из-за сильных осадков и порывов ветра, достигающих 30 метров в секунду, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

«На текущей неделе из-за порывов ветра до 30 метров в секунду и выпадения до 20 миллиметров осадков прогнозируются сбои в работе систем жизнеобеспечения населения, связанные с ограничением транспортного сообщения и нарушением энергоснабжения населенных пунктов в Сахалинской области на Курильских островах и Камчатском крае», — говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС, передает агентство «Прайм».

Отмечается, что на европейской части страны аналогичные риски прогнозируются в Архангельской, Ленинградской, Калининградской, Псковской, Новгородской областях, а также в Карелии.