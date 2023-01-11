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Общество

Как сбросить вес после новогодних праздников, рассказала диетолог

Во время новогодних праздников многие россияне набирают лишние килограммы. Как избавиться от этого «багажа», сбрасывая по 500 граммов в неделю, рассказала кандидат медицинских наук, диетолог Елена Соломатина.

Готовясь к встрече Нового года, многие люди стараются похудеть, чтобы хорошо выглядеть, отметила она. Но в первые дни января на смену самоограничению нередко приходит переедание, констатировала диетолог.

«Сначала до Нового года мы голодали и сидели на диетах, чтобы влезть в праздничное платье или костюм и «позвездить» чуть-чуть 31 декабря. Потом нам уже не так важен наш внешний вид, поэтому мы объедаемся», – сказала Елена Соломатина в интервью радио Sputnik.

По ее словам, не стоит резко сбрасывать вес после праздников, лучше делать это постепенно. В первую очередь следует сократить энергетическую ценность потребляемой пищи на 250-500 килокалорий в сутки, рекомендует диетолог.

«Разумно избавляться от новогоднего багажа потихоньку, снизив количество потребляемых калорий. Тут многое зависит от первоначального веса и от того, сколько человеку надо сбросить после праздников. Как правило, я советую урезать потребление калорий на 250-500 килокалорий в день», – уточнила кандидат медицинских наук.

В качестве другого условия, необходимого для плавной нормализации веса, она назвала физическую активность. «Если соблюдать эти два условия, то вес будет уходить плавно и безболезненно, примерно по 500 граммов в неделю», – объяснила Елена Соломатина.

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