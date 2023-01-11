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Общество

Великолучанка чуть не потеряла квартиру из-за долгов

Великолучанка погасила долг по коммунальным платежам, чтобы не потерять квартиру, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

В отделении судебных приставов Великих Лук на исполнении находилось сводное производство в отношении женщины о взыскании задолженности за отопление, тепловую энергию для подогрева холодной воды для ГВС, горячее водоснабжение, задолженности по платежам за жилую площадь, коммунальным платежам, включая пени и долги по налогам, пени, штрафам за счёт имущества на общую сумму более 320 тысяч рублей.

В рамках производства судебный пристав вынес постановление о запрете на совершение действий по регистрации, об обращении взыскания на денежные средства должника и постановление о временном ограничении на выезд из РФ.

Также он произвёл арест жилого помещения, а именно однокомнатной квартиры женщины. Должницу уведомили о том, что в дальнейшем помещение будет передано на торги. Чтобы не потерять жилье, великолучанка погасила задолженность в полном объёме на личном приёме у судебного пристава. В настоящее время все ограничительные меры уже сняты.

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