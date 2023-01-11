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Новая программа высшего образования появится в ПсковГУ

Фото: Пресс-служба ПсковГУ

Новая программа высшего образования появится в ПсковГУ со следующего учебного года - университет начнет обучать учителей робототехники. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

«Использование робототехники в школьном образовании является не столько модным веянием, сколько действительной необходимостью, которая делает современную школу конкурентоспособной, а образовательный процесс по-настоящему эффективным и продуктивным для всех участников. Наши студенты будут получать профессиональные компетенции в области преподавания физики, педагогики, педагогической психологии, робототехники, основ языков программирования и искусственного интеллекта», - отметил руководитель программы Сергей Ганго.

Разработчики программы рассказывают, что она построена на сочетании традиционных и инновационных форм обучения, студенты смогут заниматься проектной, научно-исследовательской деятельностью и получат опыт работы в центрах разработки программного и VR/AR контента. Поступают студенты в Институт физико-математических наук и информационных технологий, однако обучение будет проходить и у преподавателей научно-исследовательской лаборатории физики нанокомпозиционных материалов ПсковГУ и Физико-технического института А. Ф. Иоффе, а также учебной лаборатории робототехники Передовой инженерной школы.

Отметим, что в ближайшем будущем в школах начнутся занятия по робототехнике. Соответствующие образовательные стандарты приняло Министерство просвещения. Они вступили в силу в сентябре 2022 года. Предполагается, что робототехника появится как модуль дисциплины «Технология».

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