ВИДЕО Улицу Кузнецкую затопило в Пскове

10:39, 11 января 2023, ПАИ

Улицу Кузнецкую затопило в Пскове утром 11 января, сообщил местный житель в одной из псковских групп в соцсети «ВКонтакте».

Видео: Андрей Приходько, Жесть по-псковски.

В Горводоканале уточнили, что ночью произошёл прорыв системы водоснабжения на улице Кузнецкой. На место незамедлительно выдвинулась дежурная бригада цеха обслуживания сетей водоснабжения. Менее чем через час, в 4:30, место утечки было локализовано и отключено от общей сети водоснабжения. Проблема крылась в вышедшем из строя узле пожарного гидранта, через который вода и поступала на проезжую часть.

«С началом рабочего дня на место выдвинулись основные силы предприятия и спецтехника для ликвидации последствий аварии, откачки воды с проезжей части, ремонта пожарного гидранта. Отдельное спасибо хотим сказать дорожным службам, принимавшим активное участие в очистке проезжей части и обработке противогололедными реагентами», — отметили в Горводоканале.

Сейчас ремонт гидранта завершается, последствия подтопления на проезжей части ликвидированы. Водоснабжение абонентов не прекращалось, уточнили сотрудники предприятия.