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Общество

13 тысяч псковичей получили медпомощь в онкодиспансере в 2022 году

В 2022 году в Псковском областном онкологическом диспансере медпомощь получили 13 тысяч пациентов, что на 11% больше показателей 2021 года. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального комитета по здравоохранению.

В рамках национального проекта «Здравоохранение» в диспансер поступило более 50 единиц новой медицинской техники. 

Например, для нужд Великолукского филиала был приобретён цифровой рентгенодиагностический комплекс на три рабочих места, который отвечает всем современным требованиям рентгенодиагностики. 

 

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