13 тысяч псковичей получили медпомощь в онкодиспансере в 2022 году

10:39, 11 января 2023, ПАИ

В 2022 году в Псковском областном онкологическом диспансере медпомощь получили 13 тысяч пациентов, что на 11% больше показателей 2021 года. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального комитета по здравоохранению.



В рамках национального проекта «Здравоохранение» в диспансер поступило более 50 единиц новой медицинской техники.

Например, для нужд Великолукского филиала был приобретён цифровой рентгенодиагностический комплекс на три рабочих места, который отвечает всем современным требованиям рентгенодиагностики.