Пскович попался на краже бутылки виски из магазина

11:05, 11 января 2023, ПАИ

Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в краже из магазина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Сигнал «тревога» поступил на пульт дежурного межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» 11 января в 1:15 из магазина на улице Труда. В торговый центр был направлен экипаж группы задержания. Прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали 35-летнего псковича, который похитил из торгового зала бутылку виски стоимостью 2182 рубля.

По факту кражи проводится проверка.