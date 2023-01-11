Пскович попался на краже бутылки виски из магазина
Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в краже из магазина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.
Сигнал «тревога» поступил на пульт дежурного межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» 11 января в 1:15 из магазина на улице Труда. В торговый центр был направлен экипаж группы задержания. Прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали 35-летнего псковича, который похитил из торгового зала бутылку виски стоимостью 2182 рубля.
По факту кражи проводится проверка.
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