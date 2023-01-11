Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Книгу московской семьи Потресовых презентуют в Пскове 13 января

На презентацию книги Владимира Потресова «Александр Сергеевич Потресов. Семейная хроника. XX век» приглашает центральная городская библиотека 13 января, в Старый Новый год, в 17:00.

Фото: Центральная городская библиотека Пскова

На презентации состоится показ фильма «Гибель Арбата» и анимационного фильма «Собачья площадка» - экскурса в прошлое Москвы и биографию героя книги, а также встреча с художником книги Юлией Потресовой.

Новая книга представляет собою историю замечательной московской семьи Потресовых, в жизни которой отражается история страны в самые яркие и драматичные годы в первые три четверти XX века.

«Жизненную философию главного героя книги – счастливого человека, фотографа, писателя, путешественника Александра Потресова - можно обозначить словами известного барда: «Он жил километрами, а не квадратными метрами». Читая эту книгу, мы проникаемся ушедшим временем, жизнью шумных коммуналок, путешествуем, ходим вместе с героями по песку псковских деревень и по пыльному старому Арбату, слышим голоса с дальних берегов. Грустная и веселая, ироничная, добрая как жизнь, эта книга наполнена любовью к своему народу без ненужной патетики», - написали в библиотеке.

13 января желающие смогут поучаствовать в автограф-сессии Владимира Потресова с книгой «Псков нашего детства» и ознакомиться со всей серией книг «Город нашего детства» издательства «Пальмира».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













11 января 2023

Количество ДТП уменьшилось в Пскове в 2022 году
11 января 2023

Книгу московской семьи Потресовых презентуют в Пскове 13 января
11 января 2023

В Петербурге с начала января выпало 20% от месячной нормы осадков
11 января 2023

Какие изменения ждут псковских автомобилистов, обсудят на «Серебряном дожде»
11 января 2023

До +1 градуса потеплеет в Псковской области 12 января
11 января 2023

Почти 590 тысяч рублей составит маткапитал на первого ребенка в 2023 году
11 января 2023

В Псковской области превышен эпидпорог по ОРВИ среди детей
11 января 2023

ВИДЕО Улицу Кузнецкую затопило в Пскове

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...