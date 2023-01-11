Книгу московской семьи Потресовых презентуют в Пскове 13 января

14:40, 11 января 2023, ПАИ

На презентацию книги Владимира Потресова «Александр Сергеевич Потресов. Семейная хроника. XX век» приглашает центральная городская библиотека 13 января, в Старый Новый год, в 17:00.

На презентации состоится показ фильма «Гибель Арбата» и анимационного фильма «Собачья площадка» - экскурса в прошлое Москвы и биографию героя книги, а также встреча с художником книги Юлией Потресовой.

Новая книга представляет собою историю замечательной московской семьи Потресовых, в жизни которой отражается история страны в самые яркие и драматичные годы в первые три четверти XX века.

«Жизненную философию главного героя книги – счастливого человека, фотографа, писателя, путешественника Александра Потресова - можно обозначить словами известного барда: «Он жил километрами, а не квадратными метрами». Читая эту книгу, мы проникаемся ушедшим временем, жизнью шумных коммуналок, путешествуем, ходим вместе с героями по песку псковских деревень и по пыльному старому Арбату, слышим голоса с дальних берегов. Грустная и веселая, ироничная, добрая как жизнь, эта книга наполнена любовью к своему народу без ненужной патетики», - написали в библиотеке.

13 января желающие смогут поучаствовать в автограф-сессии Владимира Потресова с книгой «Псков нашего детства» и ознакомиться со всей серией книг «Город нашего детства» издательства «Пальмира».