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Общество

Почти 590 тысяч рублей составит маткапитал на первого ребенка в 2023 году

На сколько и когда увеличатся в 2023 году пенсии, основные социальные выплаты и материнский (семейный) капитал, рассказала сенатор от Псковской области Елена Бибикова в своём Telegram-канале.

С 1 января 2023 года все страховые пенсии - по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца - неработающих пенсионеров повышены на 4,8 %, что обеспечило прибавку в среднем в 1 тысячу рублей. Рост пенсий в соотношении января 2022 года к январю 2023 года, с учетом опережающей индексации пенсий в июне прошлого года на 10 %, составил 15,3 %. Среднегодовой размер пенсии по старости неработающего пенсионера составит 21 782 рубля. Отмечается, что индексация коснулась 30,3 миллиона неработающих пенсионеров.

С 1 февраля, исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год, который предварительно составляет 12,4 %, будет проиндексирована ежемесячная денежная выплата, которую получают федеральные льготники.

С 1 февраля по уровню фактической инфляции будет проиндексирован материнский (семейный) капитал: на первого ребенка он увеличится на 65 тысяч рублей и составит почти 590 тысяч рублей (589,5 тысячи рублей), на второго - увеличится на 86 тысяч рублей и составит 779 тысяч рублей.

С 1 апреля на 3,3 % будут проиндексированы социальные пенсии. В соотношении апреля 2022 года к апрелю 2023 года, с учетом опережающей индексации в июне прошлого года на 10 %, рост составит 13,6 %. Среднегодовой размер социальной пенсии составит 12 560 рублей.

С 1 августа произойдет перерасчет страховых пенсий работавших в прошедшем, 2022 году пенсионеров в случае уплаты за них страховых взносов их работодателями. Перерасчёт коснется 9,8 миллиона человек.

С 1 января 2023 года введено новое единое пособие для нуждающихся семей с детьми, объединившее несколько видов пособий, назначаемых по единым правилам. Ожидается, что пособие будет получено семьями на более чем 10 миллионов детей. В настоящее время в Социальный фонд поступило более 850 тысяч заявлений.

С 1 января в России начал работу Социальный фонд, созданный объединением двух фондов - Пенсионного и Фонда социального страхования. Новый фонд объединил все их полномочия, т. е. для людей ничего не меняется. В качестве учредителя Социального фонда выступает Правительство РФ, в качестве собственника имущества - Российская Федерация. При этом РФ несет ответственность по публичным обязательствам фонда - выплате пенсий, пособий и всех других социальных выплат, пояснила Елена Бибикова.

Бюджет нового фонда по расходам в 2023 году составляет 13,5 триллиона рублей, из них 66 % пойдет на выплату страховых пенсий.

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