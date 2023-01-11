Около двух миллионов рублей перевели мошенникам псковичи
Около двух миллионов рублей перевели мошенникам жители Псковской области с 7 по 9 января, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального УМВД.
По версии следствия, злоумышленники звонили жителям Пскова, Великих Лук и Псковского района. Под различными предлогами она завладели денежными средствами жителей на общую сумму около двух миллионов рублей. В частности, звонившие под видом сотрудников банков и правоохранителей предлагали собеседникам свою помощь в предотвращении попыток несанкционированного оформления кредитов.
Потерпевшие обратились за помощью в органы внутренних дел. Возбуждены уголовные дела, в рамках которых выясняются все обстоятельства произошедшего. Проводится расследование.
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