Около двух миллионов рублей перевели мошенникам псковичи

11:45, 11 января 2023, ПАИ

Около двух миллионов рублей перевели мошенникам жители Псковской области с 7 по 9 января, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального УМВД.

По версии следствия, злоумышленники звонили жителям Пскова, Великих Лук и Псковского района. Под различными предлогами она завладели денежными средствами жителей на общую сумму около двух миллионов рублей. В частности, звонившие под видом сотрудников банков и правоохранителей предлагали собеседникам свою помощь в предотвращении попыток несанкционированного оформления кредитов.

Потерпевшие обратились за помощью в органы внутренних дел. Возбуждены уголовные дела, в рамках которых выясняются все обстоятельства произошедшего. Проводится расследование.