В Госдуме предложили ежегодно выплачивать ветеранам по 75 тысяч рублей

12:25, 11 января 2023, ПАИ

Законопроект, который предлагает установить участникам Великой Отечественной войны ежегодную выплату в 75 тысяч рублей ко Дню Победы, внесла в Госдуму ЛДПР. Документ размещен в думской электронной базе.

«Законопроектом предлагается внести изменения в статьи 14, 15, 17, 18 и 21 федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», предусматривающие предоставление указанным категориям граждан ежегодной денежной выплаты к Дню Победы в Великой Отечественной войне в размере 75 тысяч рублей», - говорится в пояснительной записке.

Меру поддержки предлагается распространить на участников, инвалидов Великой Отечественной войны, лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», тех, кто награжден знаком «Житель осажденного Севастополя», а также на вдов военнослужащих, погибших в период Великой Отечественной войны, уточняет РИА Новости.