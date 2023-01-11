Режим работы Псковского кремля изменится 14 января

12:15, 11 января 2023, ПАИ

Вход на территорию Кремля (вечевая площадь, северная часть, Плоская башня) будет закрыт 14 января в Пскове в связи с проведением закрытого праздничного мероприятия «Рождественская елка». Северные ворота также закроют в целях обеспечения безопасности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Для посещения будут доступны Довмонтов город, Приказная палата и Власьевская башня. Вход на территорию Кремля предусмотрен только через башню Святых ворот.

В музее также обратили внимание на изменения в расписании мероприятий Псковского музея-заповедника на территории ансамбля. 14 января пройдут следующие мероприятия:

11:00 – сборная экскурсия по выставке «Ратная доблесть эпох»;

12:00 и 14:00 – сборная экскурсия по экспозиции «Приказная палата – административный центр Псковской земли конца XVII в.»;

13:00 и 16:00 – сборная экскурсия по выставке «Господин Псков»;

14:00 – сборная интерактивная программа «Богатырская застава»;

15:00 – сборная экскурсия по Власьевской башне со стрельцом;

15:00 – сборная интерактивная программа «Во что играли наши предки».

С подробной информацией о мероприятиях можно ознакомиться на сайте Псковского музея.