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Культура

Режим работы Псковского кремля изменится 14 января

Вход на территорию Кремля (вечевая площадь, северная часть, Плоская башня) будет закрыт 14 января в Пскове в связи с проведением закрытого праздничного мероприятия «Рождественская елка». Северные ворота также закроют в целях обеспечения безопасности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Для посещения будут доступны Довмонтов город, Приказная палата и Власьевская башня. Вход на территорию Кремля предусмотрен только через башню Святых ворот.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

В музее также обратили внимание на изменения в расписании мероприятий Псковского музея-заповедника на территории ансамбля. 14 января пройдут следующие мероприятия:

11:00 – сборная экскурсия по выставке «Ратная доблесть эпох»;

12:00 и 14:00 – сборная экскурсия по экспозиции «Приказная палата – административный центр Псковской земли конца XVII в.»;

13:00 и 16:00 – сборная экскурсия по выставке «Господин Псков»;

14:00 – сборная интерактивная программа «Богатырская застава»;

15:00 – сборная экскурсия по Власьевской башне со стрельцом;

15:00 – сборная интерактивная программа «Во что играли наши предки».

С подробной информацией о мероприятиях можно ознакомиться на сайте Псковского музея.

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