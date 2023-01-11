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Происшествия

Порховичу грозит тюрьма за кражу пяти мобильных телефонов

Пять мобильных телефонов похитил житель города Порхова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По данным полиции, в Порхове 8 января около 14:00 возле одного из местных магазинов во время разгрузки автомобиля из тележки с товаром были похищены пять мобильных телефонов. Причиненный ущерб превысил 70 тысяч рублей.

Похитителем оказался неработающий житель Порхова 1987 года рождения.

По версии следствия, во время разгрузки товара этот горожанин проходил мимо и, воспользовавшись моментом, украл сотовые телефоны, оставленные на какое-то время без присмотра, а затем скрылся.

В настоящее время в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Все похищенные телефоны обнаружены и изъяты. Ведется следствие.

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