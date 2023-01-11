В Великих Луках 12 и 13 января отключат свет на нескольких улицах

12:42, 11 января 2023, ПАИ

Отключения потребителей псковского филиала ПАО «Россети Северо-Запада» (ПО ЮЭС Великие Луки) для производства ремонтных работ запланированы в Великих Луках 12 и 13 января. Об этом со ссылкой на администрацию муниципалитета сообщают luki-news.

График отключений:

12 января с 9:00 до 17:00 – ул. Пролетарская, д. 1-25; ул. Пяти Танкистов, д. 1-9; ул. Баррикадная, д. 1-6; светофор на перекрёстке ул. Тимирязева – ул. Объездная.

13 января с 9:00 до 17:00 – ул. Баррикадная; ул. Пограничная; ул. Преображенская; ул. Пяти Танкистов, д. 19-30.