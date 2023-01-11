В Пскове возбуждено уголовное дело по факту побоев работнику «управляйки»

13:11, 11 января 2023, ПАИ

По инициативе прокуратуры Псковской области возбуждено уголовное дело по факту нанесения побоев работнику управляющей компании. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале прокуратуры Псковской области.

Уголовное дело по статье 116 УК РФ (побои или иные насильственные действия, причинившие физическую боль, совершенные из хулиганских побуждений) возбудили в отношении неработающего 44-летнего псковича, который из хулиганских побуждений, используя незначительный повод (водитель трактора не смог пропустить автомобиль злоумышленника), причинил побои работнику ООО УК «Псковжилсервис». Последний во дворе дома на улице Владимирской в деревне Родина на тракторе осуществлял уборку снега.

Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в прокуратуре области.