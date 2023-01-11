В Петербурге с начала января выпало 20% от месячной нормы осадков

13:58, 11 января 2023, ПАИ

Порядка 20 % от месячной нормы осадков выпало в Санкт-Петербурге с начала 2023 года, сообщил главный синоптик Северной столицы Александр Колесов, передает РИА ФАН.

Специалист отметил, что уже третий год подряд первая декада второго зимнего месяца становится все холоднее. За первые десять дней 2023 года в Петербурге выпало 9,5 миллиметра осадков. Средняя температура воздуха оказалась на пару градусов ниже нормы, написал Колесов в своем Telegram-канале.

В ближайший четверг Северную столицу накроет атмосферный фронт, который принесет в город снегопад. При этом в Петербурге по-прежнему наблюдаются проблемы с уборкой дорог от осадков, многие горожане жалуются на заснеженные улицы и скользкие тротуары.