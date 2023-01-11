Пскович задержан по подозрению в покушении на убийство в общежитии

13:17, 11 января 2023, ПАИ

Житель Пскова задержан по подозрению в покушении на убийство в одном из общежитий города, сообщили Псковскому агентству информации в СУ СК РФ по Псковской области.

В отношении 32-летнего мужчины возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, 9 января в общежитии на улице Инженерной между проживающим в одной из комнат подозреваемым и гостем соседей произошел конфликт. В результате гость получил множественные ножевые ранения. Когда потерпевший упал, подозреваемый сообщил по телефону в правоохранительные органы о совершенном им убийстве. Прибывшие на место происшествия медики определили, что потерпевший жив, его экстренно госпитализировали.

Подозреваемый в покушении на убийство задержан. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.