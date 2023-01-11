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Происшествия

Более 30 ДТП произошло в Пскове на новогодних праздниках

О том, сколько аварий произошло в Пскове во время новогодних каникул, сообщил начальник ОГИБДД УМВД России по городу Пскову Владимир Папорт в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

По его словам, за восемь дней текущего года зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими, в результате которых погиб один человек. «Это произошло на Северном обходе, пешеход находился на проезжей части в тёмное время суток без светоотражающих элементов. Водитель в последний момент его увидел, произошло ДТП», - рассказал гость студии.

При этом все водители, попавашие в ДТП на новогодних праздниках, были трезвыми. «Водители были трезвые. В первом случае был проезд на запрещающий сигнал светофора и наезд на пешехода; во втором - погодные условия, водителя ослепило солнце, он не увидел пешехода на нерегулируемом переходе; третье - столкновение на пересечении улиц Юбилейной и Кузбасской Дивизии из-за невнимательности водителя при перестроении. Также ДТП с погибшим произошло из-за нахождения пешехода на проезжей части», - добавил Владимир Папорт.

Кроме того, были ДТП с материальным ущербом. «За текущее время, за неделю, у нас произошло 30 ДТП с материальным ущербом», - отметил начальник ОГИБДД УМВД России по городу Пскову.

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