Год был непростой, но трагичные прогнозы не оправдались - Андрей Михеев
Год был непростой, но трагичные прогнозы не оправдались, сказал председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.
«По ряду отраслей видим хорошие результаты. В некоторых отраслях, конечно, ситуация, не такая радужная, - констатировал Андрей Михеев. - Пока у нас есть итоговые данные за 11 месяцев, но последний месяц не сильно поменяет картину. Неплохие результаты в строительстве, торговле, секторе общественного питания. В перерабатывающей промышленности прирост небольшой, как у нас, так и в СЗФО».
По его словам, в целом экономика региона справилась с вызовами, кроме того, «есть понятные перспективы».
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