Год был непростой, но трагичные прогнозы не оправдались - Андрей Михеев

14:11, 11 января 2023, ПАИ

Год был непростой, но трагичные прогнозы не оправдались, сказал председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

«По ряду отраслей видим хорошие результаты. В некоторых отраслях, конечно, ситуация, не такая радужная, - констатировал Андрей Михеев. - Пока у нас есть итоговые данные за 11 месяцев, но последний месяц не сильно поменяет картину. Неплохие результаты в строительстве, торговле, секторе общественного питания. В перерабатывающей промышленности прирост небольшой, как у нас, так и в СЗФО».

По его словам, в целом экономика региона справилась с вызовами, кроме того, «есть понятные перспективы».