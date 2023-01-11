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Культура

Серию мастер-классов с артистами проведёт псковская филармония

Фото: Пресс-служба театрально-концертной дирекции Псковской области

Псковская областная филармония запускает серию мастер-классов и творческих встреч с именитыми артистами-народниками. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Приглашенными исполнителями станут солисты ведущих народных коллективов страны, преподаватели вузов, ссузов и ДШИ города Москвы, лауреаты и члены жюри многочисленных международных и всероссийских конкурсов и фестивалей.

Проект нацелен на сохранение и развитие традиций исполнительства на русских народных инструментах, профориентацию учащихся и студентов музыкальных школ и колледжа искусств. 

И уже 15 января состоится первая творческая встреча - с ведущим солистом государственного академического ансамбля «Россия» им. Л. Зыкиной, музыкантом и мастером игры на балалайке Олегом Пискуновым. 

Зрители смогут не только насладиться выступлением артиста, но и принять участие в мастер-классе, на котором музыкант поделиться своим опытом и мастерством. Каждый участник сможет задать вопросы исполнителю о его творческом пути.

Встреча состоится 15 января в 13:00 в Псковском областном колледже искусств им. Н. А. Римского-Корсакова. Вход на мероприятие свободный.

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