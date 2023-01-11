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Общество

Псковичи адаптируются на новом рабочем месте за два месяца - опрос

Среднестатистический пскович адаптируется на новом рабочем месте за 63 дня, сообщает SuperJob. Быстрее всех к новым условиям работы привыкают охранники, водители и прорабы, медленнее всех — программисты, аналитики и главные бухгалтеры. 

По личным оценкам опрошенных, каждому четвертому псковичу (26%) для адаптации на последнем месте работы потребовался месяц, тогда как каждый пятый (19%) стал «своим» уже через неделю. О том, что влиться в новый коллектив и понять свои задачи удалось буквально за 1 день, рассказали 16% опрошенных. Столько же признались, что для этого им потребовалось 3 месяца. У 6% адаптация заняла полгода, у 4% — год, еще 3% и сегодня не чувствуют себя «своим» в компании. Средний период адаптации составляет 63 дня.

Молодежь до 24 лет адаптируется на новом рабочем месте быстрее своих старших коллег: в среднем за 45 дней, тогда как, например, у работников в возрасте от 25 до 34 лет адаптационный период составляет 71 день. Женщины привыкают к новым рабочим условиям чуть медленнее мужчин (в среднем за 67 дней против 62).

Среди представителей 30 популярных профессиональных групп наибольшей адаптивностью отличаются охранники (средний адаптационный период составляет 26 дней), водители (33 дня), производители работ (34 дня), кладовщики (36 дней) и квалифицированные рабочие (38 дней). Медленнее всего к новому месту работы привыкают программисты (в среднем за 111 дней), аналитики (105 дней), главные бухгалтеры (97 дней), врачи (96 дней) и HR-менеджеры (88 дней).

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