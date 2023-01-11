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Общество

Небольшую гостиницу собираются построить в Печорах

О проектах в сфере жилищного строительства и промышленности рассказал председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев на пресс-конференции в медиацентре ПАИ. 

«Под конец года состоялось заседание совета по инвестициям, мы рассмотрели ряд новых проектов и внесли изменения», — отметил Андрей Михеев.

В частности, один из проектов связан с постройкой многоквартиного дома со всей необходимой инфраструктурой, его планируется реализовать в районе Сиреневого бульвара.

Второй проект фирмы «Криогаз», продолжил глава профильного комитета. «Они пришли с проектом второго завода большей мощности. Смысл проекта такой же - производство сжиженного природного газа, спрос на него сейчас растет», — заметил Андрей Михеев.

Третий проект связан с разработкой карьера и переработкой щебня для его дальшейшего использования в строительстве. «Небольшой проект по сравнению с первыми двумя. Начнется он не сразу, нужно подготовить территориальное планирование», — рассказал руководитель экономического комитета.

Также он рассказал, что разрабатывается проект для постройки небольшого гостиничного комплекса в Печорах, который реализуют в два этапа. «Проект нужный, безусловно, поскольку туризм у нас активно развивающаяся сфера. Каждый из нас знает, как трудно что-то забронировать в пиковые дни», — подытожил Андрей Михеев.

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