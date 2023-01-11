Спектакль «Ночь перед Рождеством» покажут в Пскове 13 января

15:47, 11 января 2023, ПАИ

Спектакль «Ночь перед Рождеством» по мотивам повести Николая Гоголя пройдет в псковском Доме офицеров 13 января. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Заслуженные артисты театра танца «Русские узоры» в очередной раз удивят публику новой хореографической постановкой и яркими спецэффектами.

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Спектакль состоится 13 января в 18:30. Билеты на мероприятие можно приобрести на сайте Дома офицеров или в кассе. Спектакль доступен по «Пушкинской карте».