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Культура

Спектакль «Ночь перед Рождеством» покажут в Пскове 13 января

Фото здесь и далее: администрация города Пскова

Спектакль «Ночь перед Рождеством» по мотивам повести Николая Гоголя пройдет в псковском Доме офицеров 13 января. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Заслуженные артисты театра танца «Русские узоры» в очередной раз удивят публику новой хореографической постановкой и яркими спецэффектами.

Спектакль состоится 13 января в 18:30. Билеты на мероприятие можно приобрести на сайте Дома офицеров или в кассе. Спектакль доступен по «Пушкинской карте».

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