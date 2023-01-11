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Общество

Псковичам предлагают принять участие в акции по сбору макулатуры

Псковский городской молодёжный центр предлагает поучаствовать в акции по сбору макулатуры. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

«После новогодних праздников осталось очень много использованной бумаги и упаковок из картона, а утилизировать их с бытовыми отходами уже несовременно и нерационально. Сдача ненужной, использованной бумаги и картона способствует уменьшению вырубки деревьев, а также необходима для рационального использования ресурсов планеты, уменьшения загрязнения окружающей среды и улучшения экологической ситуации в мире», - отметили в центре.

До 30 января можно принести бумагу или картон в рабочие дни по адресу: улица Максима Горького, 15 с 10:00 до 17:00. Можно оставить заявку на сдачу макулатуры по телефону 56-44-44. 

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