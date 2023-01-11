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Общество

Программу «Звезда и смерть Фёдора Сологуба» представят псковичам

На литературно-художественную программу «Звезда и смерть Фёдора Сологуба» приглашает библиотеатр «Прямая речь» Псковской областной универсальной научной библиотеки имени Курбатова, которая пройдет 16 января. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в учреждении культуры.

Фото: Псковская областная универсальная научная библиотека

Программа посвящена 160-летию Фёдора Сологуба. Также гостей ждет встреча с участием заслуженного артиста России Виктора Яковлева.

«В нелегкой своей жизни Фёдор Сологуб любил повторять: «Слава Богу, что есть стихи, остальное всё переможется». Пожалуй, читатель более всего Сологуба знает как автора «Мелкого беса». Но знаток поэзии Серебряного века непременно вспомнит его стихи, наполненные символами, сквозь мрачность которых нет-нет да и проскользнёт романтический дух», — говорится в сообщении. 

Напомним, библиотеатр «Прямая речь» - это проект регионального центра чтения Псковской областной универсальной научной библиотеки имени В. Я. Курбатова. В прошлом году он отметил 10-летие.

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