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Происшествия

Росгвардейцы задержали великолучанина за кражу продуктов

Росгвардейцы задержали подозреваемого в краже продуктов питания в Великих Луках. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

11 января экипажу группы задержания вневедомственной охраны поступило сообщение, что мужчина совершил хищение продуктов из магазина на проспекте Гагарина и скрылся. Вскоре росгвардейцы задержали подозреваемого у дома на набережной Лейтенанта Шмидта. Им оказался великолучанин 1992 года рождения.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемый передан сотрудникам полиции.  

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