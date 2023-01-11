Росгвардейцы задержали великолучанина за кражу продуктов

16:30, 11 января 2023, ПАИ

Росгвардейцы задержали подозреваемого в краже продуктов питания в Великих Луках. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

11 января экипажу группы задержания вневедомственной охраны поступило сообщение, что мужчина совершил хищение продуктов из магазина на проспекте Гагарина и скрылся. Вскоре росгвардейцы задержали подозреваемого у дома на набережной Лейтенанта Шмидта. Им оказался великолучанин 1992 года рождения.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемый передан сотрудникам полиции.