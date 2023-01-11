Россиян предупредили о второй волне гриппа

16:28, 11 января 2023, ПАИ

Снижение заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом в России на 52% объясняется меньшим количеством социальных контактов в период новогодних праздников, рассказала врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева. Комментируя соответствующую статистику Роспотребнадзора, она предупредила о второй волне заболеваемости, пишет Lenta.ru.

«Во время каникул люди были разобщены, была снижена передача вирусов от человека к человеку. Благодаря каникулам никто не ходил в школы, вузы, снизилось количество работающих в офисе. Это все ожидаемо, такой разрыв социальных связей можно сравнить с ковидными ограничениями, когда все было закрыто. Был поставлен условный барьер, благодаря которому была приостановлена передача вируса», — объяснила врач.

При этом она напомнила, что тенденция на снижение будет временной, так как за ним последуют следующие всплески заболеваемости. «Теперь нас ждет новая волна, она выпадает как раз на вторую половину января», - уточнила врач.