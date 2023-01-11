Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Россиян предупредили о второй волне гриппа

Снижение заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом в России на 52% объясняется меньшим количеством социальных контактов в период новогодних праздников, рассказала врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева. Комментируя  соответствующую статистику Роспотребнадзора, она предупредила о второй волне заболеваемости, пишет Lenta.ru.

«Во время каникул люди были разобщены, была снижена передача вирусов от человека к человеку. Благодаря каникулам никто не ходил в школы, вузы, снизилось количество работающих в офисе. Это все ожидаемо, такой разрыв социальных связей можно сравнить с ковидными ограничениями, когда все было закрыто. Был поставлен условный барьер, благодаря которому была приостановлена передача вируса», — объяснила врач.

При этом она напомнила, что тенденция на снижение будет временной, так как за ним последуют следующие всплески заболеваемости. «Теперь нас ждет новая волна, она выпадает как раз на вторую половину января», - уточнила врач.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













11 января 2023

Новые камеры фиксации нарушений ПДД установят на Завеличье
11 января 2023

Программу «Звезда и смерть Фёдора Сологуба» представят псковичам
11 января 2023

Порядка 300 нарушителей правил парковки выявили в Пскове за год

11 января 2023

«Экопром» призывает псковичей беречь контейнеры для ТКО
11 января 2023

Количество ДТП уменьшилось в Пскове в 2022 году
11 января 2023

Книгу московской семьи Потресовых презентуют в Пскове 13 января
11 января 2023

В Петербурге с начала января выпало 20% от месячной нормы осадков
11 января 2023

Какие изменения ждут псковских автомобилистов, обсудят на «Серебряном дожде»

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...