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Общество

Путин пообещал решить все проблемы снабжения участников спецоперации

Россия решит все проблемы в обеспечении потребностей специальной военной операции, сказал президент РФ Владимир Путин во время совещания с членами правительства.

«Будем повышать нашу обороноспособность. Безусловно, решим все проблемы, связанные с обеспечением Вооруженных сил, частей, задействованных в специальной военной операции», — сказал он в ходе своего выступления, передает газета «Известия».

11 января президент провел очередное совещание с членами правительства в режиме видеоконференции. Его участники обсудили меры социальной поддержки граждан в новых субъектах Российской Федерации. Также рассмотрен ряд текущих вопросов.

Ранее, в конце ноября, глава государства заявлял, что Минобороны старается наладить работу по обмундированию участников СВО. Путин тогда указал, что по каждому элементу экипировки Вооруженных сил России должно приниматься во внимание мнение тех, кто ее использует и понимает, какую на самом деле функцию выполняет каждый элемент.

Также президент подчеркивал, что снаряжение для участников специальной военной операции должно быть не просто в наличии, но и быть удобным и современным.

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