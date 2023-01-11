Пыталовский суд вынес приговор водителю, сбившему насмерть пешехода

18:20, 11 января 2023, ПАИ

Пыталовский районный суд Псковской области вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя посёлка Красногородск, которого обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть человека). Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Суд установил, что вечером 23 апреля 2022 года подсудимый, не имея водительского удостоверения, управлял автомобилем ГАЗ-3110. Двигаясь по проезжей части автодороги на ул. Советской посёлка Красногородск Псковской области, мужчина не заметил пешехода, который двигался по проезжей части во встречном направлении, в результате чего совершил на него наезд.

В результате ДТП потерпевшему были причинены телесные повреждения, которые нанесли тяжкий, опасный для жизни вред здоровью со смертельным исходом.

При назначении наказания суд учёл смягчающие вину обстоятельства: признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступления, наличие малолетнего ребёнка, оказание помощи потерпевшему, а также нарушение пешеходом правил дорожного движения, что способствовало наезду на него автомобиля под управлением подсудимого.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года.

Кроме того, суд взыскал с мужчины в пользу дочери погибшего компенсацию морального вреда в размере 200 000 рублей.

Приговор в законную силу не вступил.