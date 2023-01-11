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Детский клуб «Зубрёнок» подвёл итоги деятельности

В клубе «Зубрёнок» чаепитие. Фото пресс-службы УФСИН России по Псковской области

На базе спецназа УФСИН России по Псковской области воспитанники ВПК «Зубрёнок» центра «Патриот», подшефного ОСН «Зубр», наметили планы на предстоящий период, а также совместно с сотрудниками подразделения организовали чаепитие со сладостями в тёплой дружеской атмосфере, сообщает пресс-служба УФСИН России по Псковской области.

Клуб «Зубрёнок» в прошлом году отметил свой 11-й день рождения, при этом 10 лет им руководит капитан внутренней службы Андрей Мусатов. За 2022 год было проведено более 40 мероприятий с участием воспитанников: спортивные, патриотические мероприятия, игры «Зарница», юнармейские слёты и др. «Зубрята» — непременные участники важных общегородских событий, они всегда несут почётный караул у памятных мест в дни важных для города дат, участвуют в параде в честь Дня Победы.

Обучающиеся в клубе «Зубрёнок» нередко становятся лидерами по итогам турниров по стрельбе и силовой гимнастике. Так, в конце декабря в первенстве центра «Патриот» по общефизической подготовке сразу семь первых мест завоевали участники «Зубрёнка», некоторые дважды смогли одержать убедительную победу в своих возрастных группах, а кто-то даже стал лидером в абсолютном первенстве.

Из последних интересных мероприятий, проведённых с воспитанниками, — военизированная игра лазертаг. В течение двух недель дети под чутким руководством опытных спецназовцев соревновались в стрельбе лазерным лучом, а затем выявили сильнейшую в перетягивании каната команду.

Центром «Патриот» за плодотворную педагогическую деятельность и военно-патриотическое обучение Андрей Мусатов награждён почётной грамотой, одной из воспитанниц, Ирине Иванице, вручили памятный подарок — флеш-карту с гравировкой центра «Патриот», а родителей, чьи дети особенно активно себя проявляют во время обучения, отметили благодарностями.

«На достигнутом не останавливаемся. В этом году планируем внедрить новое направление в обучении — занятия робототехникой, а ещё провести на нашей базе соревнования военно-патриотических клубов юнармейских отрядов, приуроченные ко Дню защитника Отечества», — подчеркнул руководитель ВПК «Зубрёнок» центра «Патриот» Андрей Мусатов, который по совместительству является и начальником штаба местного отделения Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия».

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