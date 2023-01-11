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Происшествия

Пскович поджёг автомобиль и предстал перед судом

Псковский городской суд огласил приговор по уголовному делу в отношении псковича, который обвиняется в совершении умышленного уничтожения чужого имущества с причинением значительного ущерба путём поджога (ч. 2 ст. 167 УК РФ). Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов Псковской области.

В ночь с 17 на 18 марта 2022 года у подсудимого на почве внезапно возникшей личной неприязни к водителю автомобиля Lexus, припаркованного у здания Псковского городского суда, возник преступный умысел о его поджоге. Мужчина вылил принесённый с собой бензин на капот и лобовое стекло автомобиля, а затем бросил зажжённую спичку. В результате его действий автомобиль был полностью уничтожен огнём. Ущерб, причинённый представителю потерпевшего, составил 8 799 069 рублей.

Суд признал поджигателя виновным и назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. С осуждённого также взысканы в пользу представителя потерпевшего денежные средства в суммах 5 252 972 рублей и 1 870 356 рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

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